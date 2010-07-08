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Karidesli ve Kurutulmuş Domatesli Enginar Çorbası Tarifi

Farklı bir çorba denemek isteyen herkesin sofrasında bulundurmak isteyeceği karidesli ve kurutulmuş domatesli enginar çorbası. Karidesli ve kurutulmuş domatesli enginar çorbası nasıl yapılır?
Karidesli ve Kurutulmuş Domatesli Enginar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet konserve enginar kalbi

200 gram dondurulmuş karides

2 çorba kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

10 adet kurutulmuş domates

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2-3 dal fesleğen

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Karidesi buzdolabının alt gözünde çözdürün. Tereyağını bir tavaya alıp karidesi üzerine ekleyin. Karabiber ve pul biber serpip, 1-2 dakika sote edin. İkiye bölünmüş enginar kalbi ve kurutulmuş domatesi de ilave edin. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tenceredeki su kaynayınca, karidesli karışımı üzerine ekleyin. Tuz ve kuş üzümü lave edin. Orta ateşte 10 dakika pişirip ocaktan alın. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
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