Karidesli ve Kurutulmuş Domatesli Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Karidesi buzdolabının alt gözünde çözdürün. Tereyağını bir tavaya alıp karidesi üzerine ekleyin. Karabiber ve pul biber serpip, 1-2 dakika sote edin. İkiye bölünmüş enginar kalbi ve kurutulmuş domatesi de ilave edin. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Tenceredeki su kaynayınca, karidesli karışımı üzerine ekleyin. Tuz ve kuş üzümü lave edin. Orta ateşte 10 dakika pişirip ocaktan alın. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.