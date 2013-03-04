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Karnabahar Çorbası Tarifi

Enfes bir karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg karnabahar

1 adet büyük boy kereviz

4 çorba kaşığı tereyağı

Yarım kahve fincanı un

2 adet yumurtanın sarısı

2 çay bardağı süt

8 su bardağı ılık et suyu

Tuz



Üzerine: 4 dilim pastırma

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bir tencereye alın. Küp doğranmış kereviz ilave edin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirip süzün. Daha sonra blenderden geçirin. Bir tencereye tereyağını alıp kızdırın. Unu ilave edip hafifçe kavurun. Üzerine et suyunu, blenderden geçirdiğiniz sebzeleri ve tuz ekleyin. 10 dakika pişirin. Diğer taraftan bir kapta yumurta sarısı ve sütü çırpın. Çorbanın altını iyice kısıp üzerine karışımı ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Pastırmayı ince kıyıp tereyağında kavurun. Çorbanın üzerine ekleyip servis yapın.
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