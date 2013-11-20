Sofra Çorbalar Karnabahar Çorbası Tarifi

Karnabahar Çorbası Tarifi

Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Enfes bir karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti