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Karnabahar Çorbası Tarifi

Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Enfes bir karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere tarifi...
Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük karnabahar

Yeteri kadar su

yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

6 su bardağı su

1 çay bardağı arpa şehriye

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

tuz

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırın. Sap kısımlarının yarısını kesin. Tuzlu ve limonlu suda 5-6 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp, unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Kaynayana dek karıştırın ve şehriyeyi ilave edin. 15 dakika pişirip, tencereye karnabaharı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 10- 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp kırmızı tozbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karnabahar haşlarken suyuna eklediğiniz limon, karnabaharın ağır kokusunu alır.
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