Karnabahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük karnabahar
Yeteri kadar su
yarım limonun suyu
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
6 su bardağı su
1 çay bardağı arpa şehriye
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
tuz
YAPILIŞI
Karnabaharı çiçeklerine ayırın. Sap kısımlarının yarısını kesin. Tuzlu ve limonlu suda 5-6 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp, unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Kaynayana dek karıştırın ve şehriyeyi ilave edin. 15 dakika pişirip, tencereye karnabaharı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 10- 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp kırmızı tozbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Karnabahar haşlarken suyuna eklediğiniz
limon, karnabaharın ağır
kokusunu alır.