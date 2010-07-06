Karnabahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı karnabahar çiçeği (sapları çıkarılmış)
3 çorba kaşığı silme un
2 su bardağı süt
3 su bardağı sıcak su
3 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Üzerine: Nane ve reyhan
YAPILIŞI
Karnabaharı tuzlu suda 15 dakika haşlayıp süzün. Un ve sütü çırpıp kenara alın. Suyu bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca önce karnabaharları, sonra unlu sütü karıştırarak tencereye ekleyin. Daha sonra tereyağını ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Nane ve reyhan yaprakları ile süsleyerek servis yapın.