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Karnabahar Çorbası Tarifi

Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olan enfes karnabahar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı karnabahar çiçeği (sapları çıkarılmış)

3 çorba kaşığı silme un

2 su bardağı süt

3 su bardağı sıcak su

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber



Üzerine: Nane ve reyhan

YAPILIŞI

Karnabaharı tuzlu suda 15 dakika haşlayıp süzün. Un ve sütü çırpıp kenara alın. Suyu bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca önce karnabaharları, sonra unlu sütü karıştırarak tencereye ekleyin. Daha sonra tereyağını ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Nane ve reyhan yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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