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Karnabahar Çorbası Tarifi

Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olan enfes karnabahar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet karnabahar

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı, 2 adet soğan

2 diş sarımsak, 1 adet kereviz

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı bulgur, tuz, karabiber

4 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı, kıydığınız sarımsağı ekleyin. Saplarıyla beraber küp doğradığınız kerevizi, karnabaharı, un, bulgur, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Suyu da ilave edip 15-20 dakika pişmeye bırakın. Ocaktan indirmeye yakın kremayı ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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