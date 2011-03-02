Karnabahar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet karnabahar
3 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı tereyağı, 2 adet soğan
2 diş sarımsak, 1 adet kereviz
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı bulgur, tuz, karabiber
4 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı, kıydığınız sarımsağı ekleyin. Saplarıyla beraber küp doğradığınız kerevizi, karnabaharı, un, bulgur, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Suyu da ilave edip 15-20 dakika pişmeye bırakın. Ocaktan indirmeye yakın kremayı ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.