DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Kaşar Peynirli Çorba Tarifi

Kaşar Peynirli Çorba Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan kaşar peynirli çorbayı aile bireyleriniz de sevecek. Kaşar peynirli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kaşar Peynirli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

5 su bardağı etsuyu

Tuz

karabiber

Bir tutam rendelenmiş muskat

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

3-4 dilim küp kesilmiş ekmek


YAPILIŞI

Tencereye rendelenmiş soğanı koyun. Tereyağını ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Daha sonra unu ilave edin ve un kokusu gidene dek kavurun. Ardından et suyunu içine dökün ve koyulaşana dek karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve rendelenmiş muskatı ekleyin. İnmeye yakın (10 dakika sonra) rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Peynirler uzanmaya başlayınca ocaktan alın. Bu arada küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, pul biber ve küp kesilmiş ekmekleri de yağa ilave edin. Ekmekler iyice kızarınca, çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN