Kaşar Peynirli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye rendelenmiş soğanı koyun. Tereyağını ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Daha sonra unu ilave edin ve un kokusu gidene dek kavurun. Ardından et suyunu içine dökün ve koyulaşana dek karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve rendelenmiş muskatı ekleyin. İnmeye yakın (10 dakika sonra) rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Peynirler uzanmaya başlayınca ocaktan alın. Bu arada küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, pul biber ve küp kesilmiş ekmekleri de yağa ilave edin. Ekmekler iyice kızarınca, çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.