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Kazdağı Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli ve doyurucu olan kazdağı çorbası tarifi nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kazdağı Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk budu

2 su bardağı su

4 su bardağı börülcenin haşlama suyu

1 su bardağı domatesli Trakya tarhanası

3 adet iri boy domates

4 adet sivri biber

3 diş sarmısak

Bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut

Tuz, pulbiber



Üzerine:

Zeytinyağ


YAPILIŞI

Tavuk butlarını 2 su bardağı suda haşlayın. Soğumuş börülce suyunda, yumuşaması için tarhanayı 1 saat bekletin. Diğer bir tencerede küp şeklinde doğranmış domatesleri ve biberleri, dövülmüş sarmısakları soteleyin. Haşlanmış tavuk etlerini didikleyip, tenceredeki malzemeye ekleyin. Bu malzemeyi tarhananın içine katın. Tavukları haşladığınız suyu da ilave ederek, boza kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Haşlanmış nohut, pulbiber ve tuzu ilave edip karıştırın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alıp, üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.
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