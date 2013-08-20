Kazdağı Çorbası Tarifi

Tavuk butlarını 2 su bardağı suda haşlayın. Soğumuş börülce suyunda, yumuşaması için tarhanayı 1 saat bekletin. Diğer bir tencerede küp şeklinde doğranmış domatesleri ve biberleri, dövülmüş sarmısakları soteleyin. Haşlanmış tavuk etlerini didikleyip, tenceredeki malzemeye ekleyin. Bu malzemeyi tarhananın içine katın. Tavukları haşladığınız suyu da ilave ederek, boza kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Haşlanmış nohut, pulbiber ve tuzu ilave edip karıştırın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alıp, üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.