Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizi ve soğanı temizleyip doğrayın. Tencereye yarım çay bardağı mısırözünü aktarıp, içinde kereviz ve soğanı 2-3 dakika kavurun. Üzerine 2 bardak suyu ekleyip pişirin. Ayrı bir tencerede sütü, torbanın içine konmuş defne yaprağı ve tane karabiberle birlikte kaynatın. Sonra dinlenmeye bırakın. Kalan yarım çay bardağı yağda unu kavurun. Haşlanan kereviz ve soğanı robottan geçirip üzerine kavrulmuş unu ve sütü ilave edin. Karıştırarak 5 dakika pişirin ve ocaktan indirin. Çorbanın terbiyesi için, yumurta sarısı ve kremayı karıştırıp ocaktan indirilmiş çorbaya katın ve karıştırın. Servis yapın.