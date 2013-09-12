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Kereviz Çorbası Tarifi

Sağlıklı bir çorba olan kereviz çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kereviz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy kereviz

1 adet küçük boy soğan

1 çay bardağı mısırözü yağı

2 su bardağı su

1 su bardağı süt

2-3 adet defne yaprağı

2-3 adet tane karabiber

1 çorba kaşığı un, tuz



Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı krema


YAPILIŞI

Kerevizi ve soğanı temizleyip doğrayın. Tencereye yarım çay bardağı mısırözünü aktarıp, içinde kereviz ve soğanı 2-3 dakika kavurun. Üzerine 2 bardak suyu ekleyip pişirin. Ayrı bir tencerede sütü, torbanın içine konmuş defne yaprağı ve tane karabiberle birlikte kaynatın. Sonra dinlenmeye bırakın. Kalan yarım çay bardağı yağda unu kavurun. Haşlanan kereviz ve soğanı robottan geçirip üzerine kavrulmuş unu ve sütü ilave edin. Karıştırarak 5 dakika pişirin ve ocaktan indirin. Çorbanın terbiyesi için, yumurta sarısı ve kremayı karıştırıp ocaktan indirilmiş çorbaya katın ve karıştırın. Servis yapın.
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