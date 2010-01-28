Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Bir tencerede sıvı yağı kızdırıp sırası ile soğan, sarımsak, havuç ve kerevizi kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyerek pişmeye bırakın. Ayrı bir kapta un, yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp sebzeler pişince tencereye ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.