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Kereviz Çorbası Tarifi

Sağlıklı bir çorba olan kereviz çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kereviz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy soğan ve havuç

1 diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı sıcak su

2 dal kereviz yaprağı

Tuz



Terbiyesi için: 2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı


YAPILIŞI

Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Bir tencerede sıvı yağı kızdırıp sırası ile soğan, sarımsak, havuç ve kerevizi kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyerek pişmeye bırakın. Ayrı bir kapta un, yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp sebzeler pişince tencereye ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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