Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy soğan ve havuç
1 diş kıyılmış sarımsak
2 çorba kaşığı sıvı yağ
4 su bardağı sıcak su
2 dal kereviz yaprağı
Tuz
Terbiyesi için: 2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayıp kenara alın. Bir tencerede sıvı yağı kızdırıp sırası ile soğan, sarımsak, havuç ve kerevizi kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyerek pişmeye bırakın. Ayrı bir kapta un, yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp sebzeler pişince tencereye ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.