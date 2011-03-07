Sofra Çorbalar Kereviz Çorbası Tarifi

Kereviz Çorbası Tarifi

Vitamin ve lezzet deposu kerevizin en güzel hallerinden biri ne diye sorsak hiç şüphesiz herkesin aklına ilk gelen tarif kereviz çorbası tarifi olurdu. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

5 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

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