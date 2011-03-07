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Sofra / Çorbalar / Kereviz Çorbası Tarifi

Kereviz Çorbası Tarifi

Vitamin ve lezzet deposu kerevizin en güzel hallerinden biri ne diye sorsak hiç şüphesiz herkesin aklına ilk gelen tarif kereviz çorbası tarifi olurdu. Kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kereviz Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz

1 adet patates

2 adet havuç

2 diş sarmımsak

1 adet soğan

1 çorba kaşığı mısır özü yağı

Yarım su bardağı light süt

Yarım çay kaşığı köri

1 tutam toz safran

6 su bardağı su

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış kereviz, patates, havuç ve ince kıyılmış sarımsağı bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ve mısır özü yağı ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Kavrulmuş sebzeleri blenderden geçirin ve tencereye alın. Light süt, köri, safran, su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz piştikten sonra çorbaya limon suyu, ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ilave edebilirsiniz.
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