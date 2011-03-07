Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet kereviz
1 adet patates
2 adet havuç
2 diş sarmımsak
1 adet soğan
1 çorba kaşığı mısır özü yağı
Yarım su bardağı light süt
Yarım çay kaşığı köri
1 tutam toz safran
6 su bardağı su
YAPILIŞI
Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış kereviz, patates, havuç ve ince kıyılmış sarımsağı bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ve mısır özü yağı ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Kavrulmuş sebzeleri blenderden geçirin ve tencereye alın. Light süt, köri, safran, su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz piştikten sonra çorbaya limon suyu, ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ilave edebilirsiniz.