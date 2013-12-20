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Kerevizli Sebze Çorbası Tarifi

Sağlıklı bir çorba olan kereviz sebze çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Kerevizli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kerevizli Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

2 adet patates

2 adet havuç

5-6 çiçek brokoli

4-5 çiçek karnabahar

1-2 dal kereviz sapı

1 adet domates

2 diş sarımsak

1 adet soğan

5-6 su bardağı su

Tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı

Tereyağı

Pul biber


YAPILIŞI

Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra havuçla birlikte iri küp şeklinde doğrayın ve tencereye alın. Brokoli, karnabahar, doğranmış kereviz sapı, kabuğu soyulmuş domates, sarımsak ve soğanı ilave edin. Suyunu katın ve pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadıktan sonra tüm sebzeleri suyuyla birlikte robottan geçirin ve tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin ve pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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