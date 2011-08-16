Kimyonlu Mercimek Çorbası Tarifi

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MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
6 su bardağı su
2 adet tavuk bulyon
1 yemek kaşığı un
tuz (tavuk bulyon kullandığınız için tuzunu en son kontrol ettikten sonra koyun)
1 tatlı kaşığı kimyon (silme)
yarım çay bardağı mısır özü yağı
YAPILIŞI
Mercimeği güzelce yıkayıp, suyumuzu üzerine koyup kaynatıyoruz. Mercimeğimiz pişince bulyonları atalım. Daha sonra sütümüzü, yumurta sarısını ve unu güzelce çırpıp yavaş yavaş çorbamızı karıştırarak ekleyelim. Kimyonuda ekleyip tuzunu kontrol ettikten sonra tuz durumuna göre tuz ekleyip blendırdan geçirelim. (çorbayı ne kadar koyulukta istiyorsanız ona göre su miktarını azaltıp çoğalta bilirsiniz en güzel baştan fazla su koymayıp daha sonra azar azar kaynar su eklemek). Bu kadar basit:))))
Afiyet olsun…