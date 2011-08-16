Kimyonlu Mercimek Çorbası Tarifi

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YAPILIŞI

Mercimeği güzelce yıkayıp, suyumuzu üzerine koyup kaynatıyoruz. Mercimeğimiz pişince bulyonları atalım. Daha sonra sütümüzü, yumurta sarısını ve unu güzelce çırpıp yavaş yavaş çorbamızı karıştırarak ekleyelim. Kimyonuda ekleyip tuzunu kontrol ettikten sonra tuz durumuna göre tuz ekleyip blendırdan geçirelim. (çorbayı ne kadar koyulukta istiyorsanız ona göre su miktarını azaltıp çoğalta bilirsiniz en güzel baştan fazla su koymayıp daha sonra azar azar kaynar su eklemek). Bu kadar basit:))))



Afiyet olsun…