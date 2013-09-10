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Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi

Farklı ve doyurucu kimyonlu nohut çorbası nasıl yapılır? İşte kimyonlu nohut çorbası tarifi...
Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

5 su bardağı tavuk suyu

1'er tatlı kaşığı kimyon ve tarçın

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet limon, tuz

YAPILIŞI

Nohutu akşamdan ıslatın. Ertesi gün, nohutu iyice yumuşayıncaya dek haşlayın. Sonrasında suyunu süzdürüp nohutun kabuklarını ayıklayın. Kabukları ayıklanmış nohutları robottan geçirip püre haline getirin. 5 bardak tavuk suyunu tencereye aktarıp biraz ısıttıktan sonra içine nohutu ekleyin. Kimyon, tarçın ve tuzunu katıp, yoğunlaşıncaya dek kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine tereyağını ve limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Servis yapın.
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