Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi

Nohutu akşamdan ıslatın. Ertesi gün, nohutu iyice yumuşayıncaya dek haşlayın. Sonrasında suyunu süzdürüp nohutun kabuklarını ayıklayın. Kabukları ayıklanmış nohutları robottan geçirip püre haline getirin. 5 bardak tavuk suyunu tencereye aktarıp biraz ısıttıktan sonra içine nohutu ekleyin. Kimyon, tarçın ve tuzunu katıp, yoğunlaşıncaya dek kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine tereyağını ve limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Servis yapın.