Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu süzüp, sonra kullanmak üzere kenara ayırın. 2 Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alıp, küp doğranmış soğanı kavurun. Sarmısak ve doğranmış domates ilave edip, soteleyin. Küp doğranmış kereviz ve halka doğranmış havuç ekleyip 5 dakika daha kavurun. Üzerine un serpip, kenara ayırdığınız nohut suyunu ekleyin. Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kimyon, tuz ve karabiber ekleyip, nohut ilave edin. Defne yaprağı ve pirinç katıp, pirinç yumuşayana dek pişirin. Limon suyu ilave edip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.