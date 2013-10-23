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Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi

Herkesin sevdiği nohut çorbasının soslu hali olan kimyonlu nohut çorbası sofranızdan eksik etmeyin. Kimyonlu nohut çorbası nasıl yapılır?
Kimyonlu Nohut Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

10 su bardağı su, 3 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan, 5 diş sarmısak

2'şer adet domates ve çarliston biber

1'er adet kereviz ve havuç

1 çorba kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kimyon

1 adet defne yaprağı

1 çay bardağı pirinç

2 adet limonun suyu, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu süzüp, sonra kullanmak üzere kenara ayırın. 2 Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alıp, küp doğranmış soğanı kavurun. Sarmısak ve doğranmış domates ilave edip, soteleyin. Küp doğranmış kereviz ve halka doğranmış havuç ekleyip 5 dakika daha kavurun. Üzerine un serpip, kenara ayırdığınız nohut suyunu ekleyin. Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kimyon, tuz ve karabiber ekleyip, nohut ilave edin. Defne yaprağı ve pirinç katıp, pirinç yumuşayana dek pişirin. Limon suyu ilave edip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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