Kimyonlu Tava Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye rendelenmiş domatesleri ve zeytinyağını alın. 2-3 dakika kavurun. Ardından ince kıyılmış taze soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. 5 dakika daha soteleyin. Tavuk suyunu ilave edin. Soya sosu, tuz ve karabiberi de ilave edin. Kaynayınca, çok az suyla ezdiğiniz unu katın. Koyulaşana kadar karıştırın. 10 dakika kaynatıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Bu arada tavuk bifteklerini tavla zarı iriliğinde doğrayın. Tavaya zeytinyağı ile birlikte alın. Tavukları, suyunu çekene kadar soteleyin. Tuz, toz kırmızıbiber ve kimyon ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Bu arada ılınmış olan çorbanın üzerine kimyonlu tavukları gezdirip servis yapın.