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Sofra / Çorbalar / Kimyonlu Tava Çorbası Tarifi

Kimyonlu Tava Çorbası Tarifi

Seveni oldukça bol olan kimyonlu tava çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kimyonlu Tava Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet domates

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4 dal taze soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

5 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

2 çorba kaşığı un (silme olacak)



Üzerine:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 dilim ince dövülmüş tavuk bifteği

Tuz

toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı kimyon


YAPILIŞI

Bir tencereye rendelenmiş domatesleri ve zeytinyağını alın. 2-3 dakika kavurun. Ardından ince kıyılmış taze soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. 5 dakika daha soteleyin. Tavuk suyunu ilave edin. Soya sosu, tuz ve karabiberi de ilave edin. Kaynayınca, çok az suyla ezdiğiniz unu katın. Koyulaşana kadar karıştırın. 10 dakika kaynatıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Bu arada tavuk bifteklerini tavla zarı iriliğinde doğrayın. Tavaya zeytinyağı ile birlikte alın. Tavukları, suyunu çekene kadar soteleyin. Tuz, toz kırmızıbiber ve kimyon ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Bu arada ılınmış olan çorbanın üzerine kimyonlu tavukları gezdirip servis yapın.
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