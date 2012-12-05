Kiraz Domatesli Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayıp bir tencereye aldığınız tereyağında 5 dakika sote edin. Üzerine biberiye ekleyip 2- 3 dakika daha sote edin. Et suyunu katın ve kapağı kapalı olarak 25-30 dakika pişirin. Diğer taraftan kremanın içine yumurta sarısı katıp çırpın. Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp üzerine ilave edin. Karıştırıp azar azar tencereye ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorbayı blenderden geçirip yeniden tencereye aktarın. Üzerine ikiye böldüğünüz kiraz domatesleri ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için 1 adet soğanı ince piyazlık doğrayın. Tereyağında kavurup çorbaya ekleyerek servis yapın.