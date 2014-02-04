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Sofra / Çorbalar / Kırlangıç Çorbası Tarifi

Kırlangıç Çorbası Tarifi

En lezzetli çorba tariflerinden birisi olan kırlangıç çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kırlangıç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kırlangıç

1 litre su

4 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 adet patates

2 adet havuç

Tuz

karabiber

4 çorba kaşığı krema

2 dal maydanoz

YAPILIŞI

Kırlangıç balığının etini kemiğinden ayırın. Kemikleri bir litre suyla birlikte kaynatın. Su yarı yarıya azaldığında süzgeçten geçirip, bir kenarda bekletin. Soğanı ince kıyıp, başka bir tencerede, tereyağında pembeleştirin. Soğanın üzerine kemik suyunu ekleyin. Küp şeklinde doğranmış havuçları ve patatesleri ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler yumuşadıktan sonra iri parçalar halinde doğranmış balık etini ilave edin (balık eti dağılmayacak şekilde pişmeli). 4 çorba kaşığı kremayı ekleyin. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Sıcak servis yapın.

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