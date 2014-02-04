Kırlangıç Çorbası Tarifi

K ırlangıç balığının etini kemiğinden ayırın. Kemikleri bir litre suyla birlikte kaynatın. Su yarı yarıya azaldığında süzgeçten geçirip, bir kenarda bekletin. Soğanı ince kıyıp, başka bir tencerede, tereyağında pembeleştirin. Soğanın üzerine kemik suyunu ekleyin. Küp şeklinde doğranmış havuçları ve patatesleri ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler yumuşadıktan sonra iri parçalar halinde doğranmış balık etini ilave edin (balık eti dağılmayacak şekilde pişmeli). 4 çorba kaşığı kremayı ekleyin. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Sıcak servis yapın.