Kırmızı biber Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri fırında közleyin ve kabuklarını soyun. Kuşbaşı doğradıktan sonra kenara alın. İnce kıyılmış sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Unu ilave edip, unun rengi dönene kadar sotelemeye devam edin. Biberi katın ve 1-2 defa çevirdikten sonra suyu ekleyin. 15 dakika kaynadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.