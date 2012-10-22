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Kırmızı biber Çorbası Tarifi

İçinizi ısıtacak olan kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? Tarifi nedir?
Kırmızı biber Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk çorba kaşığı un

7 su bardağı su

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri fırında közleyin ve kabuklarını soyun. Kuşbaşı doğradıktan sonra kenara alın. İnce kıyılmış sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Unu ilave edip, unun rengi dönene kadar sotelemeye devam edin. Biberi katın ve 1-2 defa çevirdikten sonra suyu ekleyin. 15 dakika kaynadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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