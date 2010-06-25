Kırmızı Biberli Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Suyu ekleyip kaynamaya başlayınca rendelenmiş kerevizleri ilave edin. Kerevizler yumuşayınca şehriyeyi ve tuzunu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzeri için, zeytinyağını kızdırıp sarımsakları ve küp doğranmış kırmızı biberi 1-2 dakika sote edin. Sirke ve tuzu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alıp üzerine biberli sosu ilave edin. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.