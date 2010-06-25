Kırmızı Biberli Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
5 su bardağı soğuk su
3 adet kereviz
3-4 çorba kaşığı tel şehriye
Tuz
Üzeri için:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş kıyılmış sarımsak
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı sirke
2-3 dal kereviz yaprağı l Tuz
YAPILIŞI
Tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Suyu ekleyip kaynamaya başlayınca rendelenmiş kerevizleri ilave edin. Kerevizler yumuşayınca şehriyeyi ve tuzunu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzeri için, zeytinyağını kızdırıp sarımsakları ve küp doğranmış kırmızı biberi 1-2 dakika sote edin. Sirke ve tuzu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alıp üzerine biberli sosu ilave edin. Kıyılmış kereviz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Çorbayı pişirirken, kerevizler yumuşayınca şehriyeyi ilave
etmeden hemen önce blenderle ezebilirsiniz.