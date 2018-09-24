Kış Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

SOĞANI küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış kereviz, patates, kıyılmış kereviz yaprağı ve kalan malzemeyi ilave edin. Malzemenin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip, sebzeler ve mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Daha sonra yeniden ocağa oturtup, bir taşım kaynatın. Üzeri için toz kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın