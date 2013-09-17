Kış Çorbası Tarifi

Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kabak, soğan ve lahanayı temizleyip doğrayın. Daha sonra tüm sebzeleri bir tencereye alın. Üzerine mercimek, zeytinyağı, arzunuza göre baharat çeşitleri, tavuk suyu ve tuz ilave edin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Taneli olarak ya da blenderden geçirdikten sonra limon suyu ilave ederek servis yapın.