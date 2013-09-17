Kış Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg brokoli
1 adet kabak
2 adet soğan
Yarım kg lahana
2 çorba kaşığı mercimek
4-5 su bardağı yağı alınmış tavuk suyu
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Arzunuza göre baharat
Tuz
YAPILIŞI
Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kabak, soğan ve lahanayı temizleyip doğrayın. Daha sonra tüm sebzeleri bir tencereye alın. Üzerine mercimek, zeytinyağı, arzunuza göre baharat çeşitleri, tavuk suyu ve tuz ilave edin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Taneli olarak ya da blenderden geçirdikten sonra limon suyu ilave ederek servis yapın.