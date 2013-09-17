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Kış Çorbası Tarifi

Bize çoğu zaman sıcak bir çorba içmek doktor gitmekten daha faydalı gelir. Bu yüzden kışı atlatmamızı sağlayacak kış çorbaları tarifleri bizimle. Kış çorbası nasıl hazırlanır?
Kış Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

1 adet kabak

2 adet soğan

Yarım kg lahana

2 çorba kaşığı mercimek

4-5 su bardağı yağı alınmış tavuk suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Arzunuza göre baharat

Tuz

YAPILIŞI

Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kabak, soğan ve lahanayı temizleyip doğrayın. Daha sonra tüm sebzeleri bir tencereye alın. Üzerine mercimek, zeytinyağı, arzunuza göre baharat çeşitleri, tavuk suyu ve tuz ilave edin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Taneli olarak ya da blenderden geçirdikten sonra limon suyu ilave ederek servis yapın.
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