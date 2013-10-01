Kış Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağda ince kıyılmış soğanı kavurun. İçine pırasa, havuç, patates, sivri biber, kabak ve bezelyeyi katıp sebzelerin rengi dönünceye kadar soteleyin. İnce kıyılmış ıspanak, kereviz yaprağı, maydanoz ve dereotunu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Tavuk suyu, su, soya sosu ve bulguru da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer tarafta un ve limon suyunu karıştırıp, topak olmaması için sürekli karıştırarak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.