Kış Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet soğan
2 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet ince kıyılmış pırasa
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet küp doğranmış patates
1'er adet ince kıyılmış sivri biber ve
kabak
Yarım çay bardağı bezelye
250 gram ıspanak yaprağı
3-4 dal kereviz yaprağı
7-8 dal ince kıyılmış maydanoz
5-6 dal ince kıyılmış dereotu
3 su bardağı tavuk suyu
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı soya sosu
2 çorba kaşığı ince bulgur
2 çorba kaşığı un
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Sıvı yağda ince kıyılmış soğanı kavurun. İçine pırasa, havuç, patates, sivri biber, kabak ve bezelyeyi katıp sebzelerin rengi dönünceye kadar soteleyin. İnce kıyılmış ıspanak, kereviz yaprağı, maydanoz ve dereotunu ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Tavuk suyu, su, soya sosu ve bulguru da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer tarafta un ve limon suyunu karıştırıp, topak olmaması için sürekli karıştırarak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.