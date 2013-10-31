Kıymalı Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 çorba kaşığı şehriye
150 gram kıyma
1 adet havuç
2 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
4 su bardağı su
2 dal maydanoz
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Havucu temizleyip küp doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine havuç ve bezelyeyi ekleyip 5 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesi katıp birlikte 5 dakika daha pişirdikten sonra suyu ekleyin. Havuç ve bezelye yumuşayınca şehriyeyi tencereye ekleyin. Tuzunu
ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Arzunuza göre kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.