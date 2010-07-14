DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Kıymalı Tarhana Çorbası Tarifi

Kıymalı Tarhana Çorbası Tarifi

Geleneksel tarhana çorbasına, kıymalı tarhana çorbası tarifiyle minik dokunuş yapıp, sizlere sunuyoruz. Peki ama kıymalı tarhana çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kıymalı Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış

aşurelik buğday

4 su bardağı su ya da et suyu

100 gram kıyma

4 çorba kaşığı tarhana

Bir buçuk çay kaşığı tuz



Sos için: 4 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane



Servis için: Yuvarlak ekmekler


YAPILIŞI

Nohut ve buğdayı önceden haşlayın. Su ve tarhanayı karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca nohutu, buğdayı, kıymayı ve tuzu ekleyip 15 dakika pişirin. Ardından yağda naneyi yakıp, çorbanın üzerine şöyle bir gezdirin. Yuvarlak ekmeklerin üzerinden kapak kesip çıkarın ve içini de hafifçe alın. Çorbayı ekmeklere doldurarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN