Kıymalı Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 su bardağı haşlanmış nohut 1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday 4 su bardağı su ya da et suyu 100 gram kıyma 4 çorba kaşığı tarhana Bir buçuk çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Nohut ve buğdayı önceden haşlayın. Su ve tarhanayı karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca nohutu, buğdayı, kıymayı ve tuzu ekleyip 15 dakika pişirin. Ardından yağda naneyi yakıp, çorbanın üzerine şöyle bir gezdirin. Yuvarlak ekmeklerin üzerinden kapak kesip çıkarın ve içini de hafifçe alın. Çorbayı ekmeklere doldurarak servis yapın.