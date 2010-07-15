Kızıl Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohut ve mercimeği akşamdan ıslatın. Ayrı ayrı kaplarda haşlayın. Et suyunu kaynamaya bırakın. Çorbayı pişireceğiniz tencereyi ocağa alarak mısır yağı ve tereyağını ilave edin. Küçük doğradığınız dana budu ekleyerek pembeleşene dek kavurun. Daha sonra sırasıyla ince kıydığınız soğanı, sarımsağı, küçük doğradığınız yeşil biberi, kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkardığınız ve doğradığınız domatesleri ekleyip soteleyin. Un ve salçayı ilave ederek bir süre daha kavurun. Kaynamakta olan et suyunu azar azar ilave ederek 20 dakika ağır ateşte kaynatın. Haşlanmış nohut, mercimek ve yıkadığınız bulguru ekleyin. 8-10 dakika kaynatın. Kaynama sırasında çorbanın üzerinde oluşan köpüğü kevgirle alın. Son olarak kızılcık ekşisini ilave edin. Tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.