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Kızıl Çorba Tarifi

Sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbasını evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki kızıl çorba nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kızıl Çorba Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağından bir parmak eksik mercimek

5 çorba kaşığı mısır yağı

5 çorba kaşığı tereyağı

180 gram dana but

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet dolmalık biber

3 adet domates

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı acı biber

salçası

10 su bardağı et suyu

Üç buçuk çorba

kaşığı bulgur

1 çorba kaşığı

kızılcık ekşisi

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI

Nohut ve mercimeği akşamdan ıslatın. Ayrı ayrı kaplarda haşlayın. Et suyunu kaynamaya bırakın. Çorbayı pişireceğiniz tencereyi ocağa alarak mısır yağı ve tereyağını ilave edin. Küçük doğradığınız dana budu ekleyerek pembeleşene dek kavurun. Daha sonra sırasıyla ince kıydığınız soğanı, sarımsağı, küçük doğradığınız yeşil biberi, kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkardığınız ve doğradığınız domatesleri ekleyip soteleyin. Un ve salçayı ilave ederek bir süre daha kavurun. Kaynamakta olan et suyunu azar azar ilave ederek 20 dakika ağır ateşte kaynatın. Haşlanmış nohut, mercimek ve yıkadığınız bulguru ekleyin. 8-10 dakika kaynatın. Kaynama sırasında çorbanın üzerinde oluşan köpüğü kevgirle alın. Son olarak kızılcık ekşisini ilave edin. Tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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