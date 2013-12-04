Köfte Çorbası (Albondigas) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için tüm köfte malzemesini iyice yoğurun. Harçtan küçük parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak, köfteleri hazırlayın ve kenara alın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve sarmısağı sıvıyağda kavurun. Küp doğranmış domates, kabak ve havuç ekleyip kavurmaya devam edin. Yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra sıcak et suyunu ve hazırlayıp kenara aldığınız köfteyi ekleyin. Pirinç ve kıyılmış biberi de ekledikten sonra kekikle kimyonu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, pirinç yumuşayana dek pişmeye bırakın. Sıcak servis yapın.