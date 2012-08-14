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Köfteli Bayram Çorbası Tarifi

Köfteli bayram çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Ailenizle birlikte severek tüketeceğiniz bir lezzet. Peki köfteli bayram çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Köfteli Bayram Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre et suyu

3 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 adet limon

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pulbiber

YAPILIŞI

Öncelikle çorbanın köftelerini hazırlayın. Kıymanın içine rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak küçük köfteler hazırlayın. Diğer tarafta tencereye et suyu koyup, kaynamaya başlayınca köfteleri atın. Başka bir kapta yumurta, un, limon suyunu çırpıp, kaynayan köfteli suya yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Servis sırasında üzerine tereyağında eritilmiş pulbiber gezdirin.
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