Köfteli Bayram Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram kıyma
1 adet soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 litre et suyu
3 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
1 adet limon
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pulbiber
YAPILIŞI
Öncelikle çorbanın köftelerini hazırlayın. Kıymanın içine rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak küçük köfteler hazırlayın. Diğer tarafta tencereye et suyu koyup, kaynamaya başlayınca köfteleri atın. Başka bir kapta yumurta, un, limon suyunu çırpıp, kaynayan köfteli suya yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Servis sırasında üzerine tereyağında eritilmiş pulbiber gezdirin.