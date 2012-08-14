Köfteli Bayram Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle çorbanın köftelerini hazırlayın. Kıymanın içine rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Fındık iriliğinde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak küçük köfteler hazırlayın. Diğer tarafta tencereye et suyu koyup, kaynamaya başlayınca köfteleri atın. Başka bir kapta yumurta, un, limon suyunu çırpıp, kaynayan köfteli suya yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Servis sırasında üzerine tereyağında eritilmiş pulbiber gezdirin.