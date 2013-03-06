Köfteli Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

Yarım su bardağı aşurelik buğday Yarımşar su bardağı nohut ve kuru fasulye 4 çorba kaşığı sıvı yağ 1 adet küçük boy soğan 8 su bardağı et suyu 2-3 adet kuru Arnavut biberi 6-7 dal dereotu l Tuz, karabiber Köftesi için: 200 gram kıyma 1 adet küçük boy soğan Tuz, karabiber, kimyon Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Aşurelik buğday, nohut ve kuru fasulyeyi akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzüp, ayrı ayrı haşlayın. Köftesi için kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve kimyon ilave edip yoğurun. Hazırladığınız harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp minik köfteler hazırlayın. Sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 4 çorba kaşığı sıvı yağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine et suyunu ilave edin. Kaynamaya başlayınca, aşurelik buğday, nohut, kuru fasulye, köfte, Arnavut biberi, tuz ve karabiber ilave edin. Birlikte 15-20 dakika daha pişirin. Kıyılmış dereotu ilave edip ocaktan alın.