Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı, tuz ve karabiberle yoğurun. Küçücük köfteler yaparak ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alın. Unu, tuz ve su ile yoğurarak katı bir hamur elde edin. Bol un serpip, oklava ile yuvarlak açın. Oklavaya yufkanızı sarın. Ortadan boylamasına kesin. Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Et suyunu ve domates suyunu, 1 tatlı kaşığı tuzla beraber 1 litre su ekleyerek kaynatın. Hazırladığınız hamurları karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Hamurlar pişince köfteleri suyun içine atın. Ayrı bir yerde yoğurdu, nişastayı, yumurtayı ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpın. Kesilmemesi için çorbaya biraz soğuk su ilavesi yapın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırmayı bırakmadan tencereye ilave edin. Tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.