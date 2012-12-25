Köfteli Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alıp üzerine ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Hazırladığınız harçtan yuvarlak küçük köfteler hazırlayın. Sıvı yağda kızartın ve kenara alın. Diğer taraftan pırasaları ince halka şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip pırasayı kavurun. Üzerine un ekleyip, kokusu gidene dek karıştırarak kavurmaya devam edin. Et suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra tencereye köfteleri ilave edin. 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pul biberi tereyağında yaktıktan sonra çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.