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Köfteli Pırasa Çorbası Tarifi

Sağlıklı, lezzetli ve doyurucu bu çorba sofranızdan eksik olmasın. Köfteli pırasa çorbası nasıl hazırlanır? Tarifi sizlerle...
Köfteli Pırasa Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg pırasanın beyaz kısımları

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

5 su bardağı et suyu



Köftesi için: 300 gram kıyma

2 dilim bayat ekmek içi

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvıyağ



Üzerine: 2 çay kaşığı pulbiber

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alıp üzerine ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Hazırladığınız harçtan yuvarlak küçük köfteler hazırlayın. Sıvı yağda kızartın ve kenara alın. Diğer taraftan pırasaları ince halka şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip pırasayı kavurun. Üzerine un ekleyip, kokusu gidene dek karıştırarak kavurmaya devam edin. Et suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra tencereye köfteleri ilave edin. 15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pul biberi tereyağında yaktıktan sonra çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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