Köfteli Tarhana Çorbası Tarifi

Tarhanayı bir gece önceden 4 su bardağı su ile ıslatın. Soğanı rendeleyin. Bayat ekmek, kıyma, tuz ve karabiberi soğana ekleyip yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp un serpilmiş tepsinin içinde yuvarlayın. Köfteleri tel süzgece alıp fazla unu eleyin. Tereyağını bir tavada eritip köfteleri kızartın. Tarhanayı ocağa alıp karıştırarak buğdaylar yumuşayana kadar kaynatın. Dövülmüş sarmısağı yoğurda ekleyin. Yoğurdu, sürekli karıştırarak çorbaya yavaş yavaş ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Köfteleri yağı ile birlikte çorbaya ekleyin. Diğer tarafta zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçası, nane ve pulbiberi ekleyip karıştırın. Yağı çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.