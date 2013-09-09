Köfteli Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı buğday tarhanası
4 su bardağı su
300 gram kıyma
1 adet soğan
1 dilim bayat ekmek
3 diş sarmısak
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pulbiber
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tarhanayı bir gece önceden 4 su bardağı su ile ıslatın. Soğanı rendeleyin. Bayat ekmek, kıyma, tuz ve karabiberi soğana ekleyip yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp un serpilmiş tepsinin içinde yuvarlayın. Köfteleri tel süzgece alıp fazla unu eleyin. Tereyağını bir tavada eritip köfteleri kızartın. Tarhanayı ocağa alıp karıştırarak buğdaylar yumuşayana kadar kaynatın. Dövülmüş sarmısağı yoğurda ekleyin. Yoğurdu, sürekli karıştırarak çorbaya yavaş yavaş ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Köfteleri yağı ile birlikte çorbaya ekleyin. Diğer tarafta zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçası, nane ve pulbiberi ekleyip karıştırın. Yağı çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.