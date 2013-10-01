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Köfteli Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofranızda ailenizle birlikte yiyebileceğiniz köfteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte köfteli yoğurt çorbası tarifi...
Köfteli Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram yoğurt

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su l Tuz



Köfte için: 150 gram yağsız kıyma

1 adet soğan l Tuz, karabiber



Üzeri için: 1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet kesmeşeker



Süslemek için: Maydanoz


YAPILIŞI

Bir tencerede un ve yumurtayı topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Suyu ilave edip çırpmaya devam edin. En son yoğurdu katıp bütün malzemeyi karıştırın ve tencereyi ocağın üstüne alın. Yoğurtlu karışım kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Diğer taraftan kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp küçük köfteler hazırlayın. Hazırladığınız köfteleri suda 10 dakika haşlayın. Haşlanmış köfteleri kevgirle alıp, çorbanın içine katın. Üzeri için ince kıyılmış soğanı sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun ve kesmeşeker ekleyin. Daha sonra kavrulmuş soğanı çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alın ve kaselere boşaltın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorba pişirirken tuzunu en son ilave edin.
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