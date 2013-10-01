Köfteli Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram yoğurt
2 çorba kaşığı tepeleme un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı su l Tuz
Köfte için: 150 gram yağsız kıyma
1 adet soğan l Tuz, karabiber
Üzeri için: 1 adet soğan
1 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet kesmeşeker
Süslemek için: Maydanoz
YAPILIŞI
Bir tencerede un ve yumurtayı topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Suyu ilave edip çırpmaya devam edin. En son yoğurdu katıp bütün malzemeyi karıştırın ve tencereyi ocağın üstüne alın. Yoğurtlu karışım kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Diğer taraftan kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp küçük köfteler hazırlayın. Hazırladığınız köfteleri suda 10 dakika haşlayın. Haşlanmış köfteleri kevgirle alıp, çorbanın içine katın. Üzeri için ince kıyılmış soğanı sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun ve kesmeşeker ekleyin. Daha sonra kavrulmuş soğanı çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alın ve kaselere boşaltın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Çorba pişirirken
tuzunu en son ilave edin.