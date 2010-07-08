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Köfteli Domates Çorbası Tarifi

Mini mini domateslerin yer aldığı bir çorba çeşidi. Peki bu lezzetli çorba nasıl yapılır? Neler kullanılır? İşte köfteli köfteli domates için çorba tarifi...
Köfteli Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy domates

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

6 su bardağı su

1 kutu domates püresi

2 çorba kaşığı krema



Köftesi için: 250 gram kıyma

1 adet küçük boy soğan

2-3 dal maydanoz

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvıyağ



Üzeri için: Kiraz domates

YAPILIŞI

Öncelikle köfteleri hazırlayın. Bunun için kıymayı derin bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp minik köfteler hazırlayarak sıvı yağda kızartın. Domatesleri rendeleyip 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun ve kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp kızdırın ve unu rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra üzerine su ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Kaynayınca üzerine domates püresi ve kavrulmuş domatesi ekleyin. 10 dakika kaynatıp, kızarmış köfteleri ilave edin. 5 dakika pişirdikten sonra kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tabaklara aktarıp sıvı yağda hafifçe sotelenmiş kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
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