Köfteli Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle köfteleri hazırlayın. Bunun için kıymayı derin bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp minik köfteler hazırlayarak sıvı yağda kızartın. Domatesleri rendeleyip 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun ve kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp kızdırın ve unu rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra üzerine su ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Kaynayınca üzerine domates püresi ve kavrulmuş domatesi ekleyin. 10 dakika kaynatıp, kızarmış köfteleri ilave edin. 5 dakika pişirdikten sonra kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tabaklara aktarıp sıvı yağda hafifçe sotelenmiş kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.