DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Köfteli Hamur Çorbası Tarifi

Köfteli Hamur Çorbası Tarifi

Mini mini köftelerin yer aldığı bir çorba çeşidi. Peki bu lezzetli çorba nasıl yapılır? Neler kullanılır? İşte köfteli hamurlu çorba tarifi...
Köfteli Hamur Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfteler için: 200 gram kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı ayçiçek yağı



Hamur için: 250 gram un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı ılık su



Çorba için: 1/2 litre et suyu

1 şişe hazır domates suyu ya da 1 kg taze domates (rendelenip süzgeçten

geçirilmiş)

2 tatlı kaşığı tuz

1 litre su

1 kg yoğurt

1 dolu çorba kaşığı mısır nişastası

1 adet yumurta



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Kıymayı, tuz ve karabiberle yoğurun. Küçücük köfteler yaparak ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alın. Unu, tuz ve su ile yoğurarak katı bir hamur elde edin. Bol un serpip, oklava ile yuvarlak açın. Oklavaya yufkanızı sarın. Ortadan boylamasına kesin. Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Et suyunu ve domates suyunu, 1 tatlı kaşığı tuzla beraber 1 litre su ekleyerek kaynatın. Hazırladığınız hamurları karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Hamurlar pişince köfteleri suyun içine atın. Ayrı bir yerde yoğurdu, nişastayı, yumurtayı ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpın. Kesilmemesi için çorbaya biraz soğuk su ilavesi yapın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırmayı bırakmadan tencereye ilave edin. Tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN