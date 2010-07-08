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Köfteli Un Çorbası Tarifi

Köfteli un çorbanızı sofranızdan eksik etmeyin. Ailenizle birlikte severek tüketeceğiniz bir lezzet. Peki köfteli un çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Köfteli Un Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köftesi için: 200 gram kıyma

1 adet küçük boy soğan

2 dal ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ



Çorba için: 2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı tepeleme un

5 su bardağı soğuk su

1 çay bardağı soğuk süt

Tuz, karabiber, nane

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için, soğanı rendeleyip bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan fındıktan biraz büyük parçalar koparıp minik köfteler hazırlayın. Köfteleri kızartıp kenara alın. Diğer taraftan tereyağını bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve süt ekleyin. topaklanmasını önlemek için, ocaktayken bir çırpma teli ile çırparak koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın. Hazırladığınız köfteleri üzerine ekleyin. Nane serperek servis yapın.

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