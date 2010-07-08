Köfteli Un Çorbası Tarifi

Köfteleri hazırlamak için, soğanı rendeleyip bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan fındıktan biraz büyük parçalar koparıp minik köfteler hazırlayın. Köfteleri kızartıp kenara alın. Diğer taraftan tereyağını bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve süt ekleyin. topaklanmasını önlemek için, ocaktayken bir çırpma teli ile çırparak koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın. Hazırladığınız köfteleri üzerine ekleyin. Nane serperek servis yapın.