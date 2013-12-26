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Kolay Domates Çorbası Tarifi

Hem kolay hem doyurucu olan kolay domates çorbası nasıl yapılır? Sofranızı süsleyecek olan kolay domates çorbası tarifini sizlere sunduk.
Kolay Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı margarin

1 paket domates püresi

5 su bardağı su

Tuz

karabiber

2-3 dilim ekmek



Ekmekleri kızartmak için:

2 çorba kaşığı sıvı yağ


YAPILIŞI

Unu, margarinle birlikte kavurun. Kavurma işlemi sürerken üzerine, domates püresini ve 4 su bardağı suyu katıp, yavaş yavaş karıştırın. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatıp, tuzu ve baharatını ayarlayın. 2-3 dilim ekmeği küp küp doğrayın ve kızartın. Kızartılmış ekmekleri çorbanın üzerine döküp, servis yapın.
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