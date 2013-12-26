Kolay Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı margarin
1 paket domates püresi
5 su bardağı su
Tuz
karabiber
2-3 dilim ekmek
Ekmekleri kızartmak için:
2 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Unu, margarinle birlikte kavurun. Kavurma işlemi sürerken üzerine, domates püresini ve 4 su bardağı suyu katıp, yavaş yavaş karıştırın. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatıp, tuzu ve baharatını ayarlayın. 2-3 dilim ekmeği küp küp doğrayın ve kızartın. Kızartılmış ekmekleri çorbanın üzerine döküp, servis yapın.