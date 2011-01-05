Konsome Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuğu kaynar suda 2 dakika haşlayın. Soğan, havuç ve kerevizi ekleyin. Diğer malzemeleri de ekleyip, iyice pişene kadar kaynatın. Ağır ateşte 30 dakika kaynatıp, tülbent ya da ince kevgirden geçirerek süzün. Süzdüğünüz suyu, harlı ateşte yarı yarıya çektirin. Daha sonra ince doğranmış ıspanağı tavuk suyunda haşlayın. Başka bir kapta yumurta sarılarını parmesan peyniri ile karıştırın. Tavuk suyundan 1 kepçe alıp, yumurtalı parmesana ekleyerek çırpın. Bu karışımı kaynayan tavuk suyuna yavaş yavaş ekleyip, karıştırın. 2 dakika sonra çorbayı ocaktan alıp, servis yapın.