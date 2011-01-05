DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Konsome Ispanak Çorbası Tarifi

Konsome Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Konsome ıspanak çorbası nasıl yapılır? Konsome Ispanak çorbası tarifi...
Konsome Ispanak Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ıspanak

8 adet yumurtanın sarısı

100 gram rendelenmiş parmesan peyniri



Tavuk suyu için: 1 kg tavuk

2 litre su

2 adet havuç

2 adet soğan

1 adet kereviz

5 adet tane karabiber

1 adet defne yaprağı

1 demet maydanoz sapı

YAPILIŞI

Tavuğu kaynar suda 2 dakika haşlayın. Soğan, havuç ve kerevizi ekleyin. Diğer malzemeleri de ekleyip, iyice pişene kadar kaynatın. Ağır ateşte 30 dakika kaynatıp, tülbent ya da ince kevgirden geçirerek süzün. Süzdüğünüz suyu, harlı ateşte yarı yarıya çektirin. Daha sonra ince doğranmış ıspanağı tavuk suyunda haşlayın. Başka bir kapta yumurta sarılarını parmesan peyniri ile karıştırın. Tavuk suyundan 1 kepçe alıp, yumurtalı parmesana ekleyerek çırpın. Bu karışımı kaynayan tavuk suyuna yavaş yavaş ekleyip, karıştırın. 2 dakika sonra çorbayı ocaktan alıp, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN