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Köy Çorbası Tarifi

Ninelerimizin yaptığı yöresel yemeklerin hepsi çok lezzetlidir ve o yemeği tadanlar tarafından da çok beğenilir. İşte o yemeklerden birisi olan köy çorbası. Peki köy çorbası nasıl yapılır? Doyurucu ve sağlıklı bir çorba olan köy çorbası tarifini sizlere sunduk.
Köy Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy soğan

1 adet rendelenmiş havuç

2 adet ince kıyılmış ıspanak yaprağı

Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı pirinç

Bir buçuk çorba kaşığı bulgur l 4-5 su bardağı su

Bir tutam nane

Tuz



Terbiyesi için: Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğan, havuç ve ıspanağı 2 çorba kaşığı tereyağı ile soteleyin. Su ile beraber pirinç ve bulgur ilave edin. 10 dakika kaynatın. Çorbanın terbiyesi için un, yoğurt ve yumurtayı karıştırıp çorbaya iyice yedirin. Daha sonra kalan tereyağında naneyi kavurun ve en son tuz ile beraber çorbaya ilave edin.
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