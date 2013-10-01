Köy Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük boy soğan
1 adet rendelenmiş havuç
2 adet ince kıyılmış ıspanak yaprağı
Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk çorba kaşığı pirinç
Bir buçuk çorba kaşığı bulgur l 4-5 su bardağı su
Bir tutam nane
Tuz
Terbiyesi için: Yarım su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
YAPILIŞI
İnce kıyılmış soğan, havuç ve ıspanağı 2 çorba kaşığı tereyağı ile soteleyin. Su ile beraber pirinç ve bulgur ilave edin. 10 dakika kaynatın. Çorbanın terbiyesi için un, yoğurt ve yumurtayı karıştırıp çorbaya iyice yedirin. Daha sonra kalan tereyağında naneyi kavurun ve en son tuz ile beraber çorbaya ilave edin.