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Sofra / Çorbalar / Köy Çorbası

Köy Çorbası

Köy Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

150 gram kıyma 1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 litre su

2 adet sivri biber

1 çay bardağı çorbalık kesme makarna

2 avuç karışık bakliyat (mercimek, maş fasulyesi, haşlanmış nohut)

1 çorba kaşığı kuru nane

tuz, karabiber

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alın ve kıymayı ekleyip kavurun. İnce kıyılmış soğanı ve tuzu ilave edip 5 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakika çevirin. Suyu ilave edin. Kaynamaya yakın ince kıyılmış biberi ekleyin. Kaynadıktan 5 dakika sonra kesme makarnayı ve bakliyatları katıp, kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Karabiber ve naneyi ekleyip, karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendirip, sıcak servis yapın.
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