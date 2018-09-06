Köy Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı zeytinyağı
150 gram kıyma 1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
1 litre su
2 adet sivri biber
1 çay bardağı çorbalık kesme makarna
2 avuç karışık bakliyat (mercimek, maş fasulyesi, haşlanmış nohut)
1 çorba kaşığı kuru nane
tuz, karabiber
YAPILIŞI
Zeytinyağını bir tencereye alın ve kıymayı ekleyip kavurun. İnce kıyılmış soğanı ve tuzu ilave edip 5 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakika çevirin. Suyu ilave edin. Kaynamaya yakın ince kıyılmış biberi ekleyin. Kaynadıktan 5 dakika sonra kesme makarnayı ve bakliyatları katıp, kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Karabiber ve naneyi ekleyip, karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendirip, sıcak servis yapın.