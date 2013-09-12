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Kremalı Havuç Çorbası Tarifi

Kremalı havuç çorbası hem çok sağlıklı hem de lezzetli. Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz kremalı havuç çorbası nasıl yapılır?
Kremalı Havuç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram havuç

3.5 su bardağı tavuk suyu

2 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı krema

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

HAVUÇLARI tavuk suyunda, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız havuçların suyunu süzerek, ayrı bir kaba alın. Suyunu saklayın. Havuçları çatalla ezerek püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede eritin ve un ilave edip hafifçe sarartın. Ayrı bir kapta krema, salça ve bir su bardağı tavuk suyunu karıştırın. Hazırladığınız havuç püresini, bu karışıma ilave edip iyice karıştırın. Kalan tavuk suyu, tuz ve karabiberle birlikte, hafif ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Havuçları dilerseniz blendırda ezerek de püre yapabilirsiniz.
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