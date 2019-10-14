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Kremalı kereviz çorbası tarifi

Salatalardan ve zeytinyağlı tariflerden yemeğe alışkın olduğumuz kerevizi, kremalı bir çorba tarifiyle buluşturmaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle kremalı kereviz çorbası tarifi
Kremalı kereviz çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Vejetaryen, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz, 1 adet soğan



1 adet büyük boy havuç, 1 adet patates



3 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı un



6 su bardağı tavuk suyu



Yarım kutu (100 ml) krema



Tuz, karabiber



Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı



8-9 dilim pastırma



100 gram rendelenmiş cheddar peyniri


YAPILIŞI

Tüm sebzeleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana dek kavurun. Unu katıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Servis için tereyağını eritip ince kıyılmış pastırmayı kavurun. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine kavrulmuş pastırma ve rendelenmiş cheddar peyniri ekleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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