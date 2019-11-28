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Sofra / Çorbalar / Kremalı kereviz çorbası tarifi...

Kremalı kereviz çorbası tarifi...

İçinizi ısıtacak leziz bir çorbaya hazır olun! İçerisinde bulunan sebzeler sayesinde hem besleyici hem de ağızınızda bıraktığı tat oldukça enfes.Yapımı kolay kremalı kereviz çorbası sofralarınızın baş tacı olmakla birlikte misafirlerinizin beğenisini de kazanacak... İşte kremaşı kereviz çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kremalı kereviz çorbası tarifi...
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz, 1 adet soğan



1 adet büyük boy havuç, 1 adet patates



3 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı un



6 su bardağı tavuk suyu



Yarım kutu (100 ml) krema



Tuz, karabiber



Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı



8-9 dilim pastırma



100 gram rendelenmiş cheddar peyniri


YAPILIŞI

Tüm sebzeleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana dek kavurun. Unu katıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Servis için tereyağını eritip ince kıyılmış pastırmayı kavurun. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine kavrulmuş pastırma ve rendelenmiş Mcheddar peyniri ekleyerek servis yapın.

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