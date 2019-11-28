Kremalı kereviz çorbası tarifi...

Tüm sebzeleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana dek kavurun. Unu katıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Servis için tereyağını eritip ince kıyılmış pastırmayı kavurun. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine kavrulmuş pastırma ve rendelenmiş Mcheddar peyniri ekleyerek servis yapın.