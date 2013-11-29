Kremalı Köz Patlıcan Çorbası Tarifi

sonra pul biber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak servis yapın.

Patlıcanları közleyin ve kabuğunu soyup, robottan geçirin. Tereyağını tencereye alın, eriyince unu ilave edin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt, et suyu, su ve sarımsak katın. Koyu bir kıvam alana kadar topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Patlıcanı ilave edin (çorba koyu ise biraz daha su ilave edebilirsiniz). Bademlerin kabuklarının çıkması için sıcak suda 15 dakika bekletin. Kabuklarını soyup, tavada hafif pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya ekleyin. Çorba kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca yine karıştırarak 10 dakika pişirin ve kremayı katın. Karıştırarak 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra en son tuzunu koyun. Haşlanmış eti ve kıyılmış dereotunu katın. Sıvı yağı hafif kızdırdıktan