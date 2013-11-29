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Sofra / Çorbalar / Kremalı Köz Patlıcan Çorbası Tarifi

Kremalı Köz Patlıcan Çorbası Tarifi

Değişik, doyurucu ve lezzetli bir çorba olan kremalı köz patlıcan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kremalı Köz Patlıcan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram haşlanmış kuşbaşı kuzu eti

1 kutu (200 ml) krema

3 adet bostan patlıcanı

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 su bardağı soğuk süt

3 su bardağı soğuk et suyu

3 su bardağı soğuk su

3 diş rendelenmiş sarımsak

150 gram badem

Yarım demet dereotu

tuz



Üzeri için:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber


YAPILIŞI

Patlıcanları közleyin ve kabuğunu soyup, robottan geçirin. Tereyağını tencereye alın, eriyince unu ilave edin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt, et suyu, su ve sarımsak katın. Koyu bir kıvam alana kadar topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Patlıcanı ilave edin (çorba koyu ise biraz daha su ilave edebilirsiniz). Bademlerin kabuklarının çıkması için sıcak suda 15 dakika bekletin. Kabuklarını soyup, tavada hafif pembeleşene kadar kavurun ve çorbaya ekleyin. Çorba kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca yine karıştırarak 10 dakika pişirin ve kremayı katın. Karıştırarak 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra en son tuzunu koyun. Haşlanmış eti ve kıyılmış dereotunu katın. Sıvı yağı hafif kızdırdıktan
sonra pul biber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Servis yaparken, dilerseniz üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirebilirsiniz. Krema konan yemeklerde kesilmemesi için tuz en son katılır. Çorbayı soğumaya bıraktığınız zaman da tencerenin kapağını kapatmayın.
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