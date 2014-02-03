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Kremalı Patates Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli ve doyurucu olan kremalı patatesli çorba nasıl hazırlanır? İşte kremalı patatesli çorba tarifi...
Kremalı Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

2 çorba kaşığı sıvı yağ

4-5 adet patates

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet yumurta

1 paket krema

Tuz

karabiber



Üzerine:

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Bir tutam haspir


YAPILIŞI

Tavuk etlerini küçük küp şeklinde doğrayın. Sıvı yağda pembeleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kaynayınca içine küp şeklinde doğranmış patates ve nohut ekleyerek, patatesler yumuşayana kadar pişirin. Bu arada yumurtayı iyice çırpın ve içine krema ilave edin. Ocaktan aldığınız ve biraz ılınmış çorbaya kremayı çırpma teli ile karıştırarak ekleyin. Çok az karabiber serpin. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı sıvı yağda haspiri hafifçe kavurup, çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Haspir, safrana benzeyen bir baharattır ve aktarlarda bulunur.
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