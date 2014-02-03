Kremalı Patates Çorbası Tarifi

Tavuk etlerini küçük küp şeklinde doğrayın. Sıvı yağda pembeleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kaynayınca içine küp şeklinde doğranmış patates ve nohut ekleyerek, patatesler yumuşayana kadar pişirin. Bu arada yumurtayı iyice çırpın ve içine krema ilave edin. Ocaktan aldığınız ve biraz ılınmış çorbaya kremayı çırpma teli ile karıştırarak ekleyin. Çok az karabiber serpin. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı sıvı yağda haspiri hafifçe kavurup, çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.