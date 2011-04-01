Kremalı Patlıcan Çorbası Tarifi

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun. Daha sonra doğrayıp hafifçe ezin ve kenara alın. Diğer taraftan kabuğunu soyduğunuz havucu ve kabağı bir tencereye alın. Üzerine tavuk etini ve suyu da ekleyip birlikte yarım saat haşlayın. Daha sonra tereyağını bir tencerede eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuğu haşladığınız suyu ekleyip sürekli karıştırarak kaynatın. Haşladığınız tavuk, havuç ve kabağı küp doğrayıp tencereye ekleyin ve 10 dakika kaynatın. Patlıcanları da ilave edip 5 dakika sonra kremayı katın. Karıştırıp ocaktan alın. Küçük bir tavada tereyağın eritip pul biber ve naneyi yaktıktan sonra çorbaya dökerek servis yapın.