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Sofra / Çorbalar / Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

Sağlıklı ve lezzetli olan kremalı sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kremalı Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet orta boy kabak, havuç, patates ve çarliston biber

Yarımşar kırmızı biber ve soğan

5 adet çalı fasulye

2 çiçek brokoli

6 su bardağı su

2 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un, tuz

YAPILIŞI

Kabak, havuç, patates, çarliston biber, kırmızı biber, soğan ve fasulyeyi temizleyip küp şeklinde doğrayın. Suyu bir tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine sebzeleri ilave edin. Sebzeler yarı yarıya yumuşayınca, ince kıydığınız brokoliyi tencereye ekleyin. Küçük bir tavada margarini eritip unu rengi dönene dek kavurun ve çorbaya ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşayınca kremayı ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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