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Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

Lezzetli bir kremalı sebze çorbası nasıl yapılır? Kremalı sebze çorbası tarifi...
Kremalı Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye

1 çay bardağı konserve mısır

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı sebze suyu

3 su bardağı su

Yarım paket krema

1-2 dal dereotu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine küp doğranmış kabak, havuç ve atatesi ilave edip kavurun. Sebzelerin rengi hafifçe dönmeye başlayınca unu ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup sebze suyu ve uyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra bezelye ve mısır ilave edin. 10 dakika pişirip kremayı ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Dereotu ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
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