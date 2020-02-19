Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi

Un ve tereyağını bir tencerede kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ile 2 su bardağı suyu katın. Arada bir karıştırarak kaynatın ve kremayı ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra mantar ile erişteyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış dereotu ile tuzunu katın. Çorbayı ocaktan alın. Bademleri kaynar suyun içinde 5 dakika tutup, çıkarın. Daha sonra sıvıyağda hafif kavurun ve çorbanın üzerine ilave edin. Sıcak servis yapın.