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Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti, hem doyurucu hem sağlıklı! İşte kremalı ve mantarlı erişte çorbası...
Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı erişte



1 kutu (200 ml) krema



200 gram mantar



2 çorba kaşığı un



1 çorba kaşığı tereyağı



4 su bardağı tavuk suyu



2 su bardağı su



10-12 dal dereotu, tuz



Üzeri için:



Yarım çay bardağı badem


YAPILIŞI

Un ve tereyağını bir tencerede kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ile 2 su bardağı suyu katın. Arada bir karıştırarak kaynatın ve kremayı ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra mantar ile erişteyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış dereotu ile tuzunu katın. Çorbayı ocaktan alın. Bademleri kaynar suyun içinde 5 dakika tutup, çıkarın. Daha sonra sıvıyağda hafif kavurun ve çorbanın üzerine ilave edin. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kremanın kesilmemesi için tuzu en son katın. Dilerseniz çorbaya haşlanmış tavuk eti de katabilirsiniz.
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