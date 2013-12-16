Kremalı Zeytin Çorbası Tarifi

Öncelikle hamur için yoğurma kabına yumurta, tuz ve kulak memesi kıvamında hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamuru iki eşit parçaya ayırın ve üzerine un serpip, oklava yardımıyla açın. Açtığınız hamurdan 1 cm kalınlığında kareler kesip, unlanmış fırın tepsisine yayın. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kuruyana kadar pişirin. Çorba için, bir tencereye aldığınız un ve tereyağını rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğuk et suyu ve sütü ilave ederken, bir yandan da karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. İçine krema katın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin ve tuzunu ayarlayın. Hazırladığınız hamurları ayrı bir tencerede haşlayıp süzdükten sonra çorbaya ilave edin. Siyah ve yeşil zeytini ekleyip, bir taşım daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.