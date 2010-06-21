Kremalı Bezelye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu kaynatıp kemikli tavuk göğsünü 25 dakika kaynatın. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Tavuğu tencereden alıp, suyunu soğanların üzerine ekleyin. Bezelyeyi ilave edip, 20 dakika kapağı kapalı olarak pişirin. Diğer taraftan tavuk etinin kemiğini ayırıp irice doğrayın. Daha sonra tencereye ekleyin. Limon kabuklarının beyaz kısımlarını temizleyip çok ince şeritler halinde kıyın. Limon kabuklarının üçte birini ayırın. Kalanını bir kaba alıp üzerine limon suyu, krema, yumurta sarısı, muskat, tuz, karabiber ve şeker ekleyin. Kaynamakta olan tavuk suyundan bir kepçe alarak terbiyeyi açın. Daha sonra ocaktaki çorbaya ekleyip karıştırın ve hemen altını kapatın. Kıyılmış dereotu ve ayırdığınız limon kabukları ile süsleyerek servis yapın.